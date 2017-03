Balingen Wie bisher: Zwei Mitglieder sind eine Fraktion

Komplett baden gegangen ist der Grüne Uwe Jetter mit seinem Vorschlag, in der neuen Geschäftsordnung des Gemeinderats grundsätzlich die weibliche Form zu verwenden – also Gemeinderätinnen – und in der Schlussbestimmung zu erklären, dass damit auch Männer gemeint seien. Das sei ein Beitrag zur Geschlechtergerechtigkeit, so Jetter; bisher sei es andersherum. Außer ihm selbst wollte diesem Anliegen aber keiner der anderen Stadträte folgen.