Balingen Werke von Reger und Vierne

Balingen. Jens Wollenschläger ist Professor für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel und Prorektor an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen sowie Erster Organist in der Tübinger Stiftskirche.

Die größte deutschsprachige Orgelzeitschrift "organ" kürte Jens Wollenschläger 2010 zum "Performer of the year". Er studierte Kirchenmusik (A-Examen) in Stuttgart und Orgel (Konzertexamen mit Auszeichnung) in Hamburg.

Darüber hinaus arbeitet er – auch als Cembalist – mit namhaften Orchestern, Künstlern, Komponisten und Dirigenten zusammen. Etwa 80 eingespielte CDs, diverse Preise, seine Kompositions- und internationale Konzerttätigkeit etwa in Japan, Norwegen und Litauen sind weitere Dokumente seines Schaffens.