Balingen Werke von Reger und Vierne

Jens Wollenschläger ist Professor für künstlerisches und liturgisches Orgelspiel und Prorektor an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen sowie Erster Organist in der Tübinger Stiftskirche. Er studierte Kirchenmusik in Stuttgart und Orgel in Hamburg.

Darüber hinaus arbeitet er – auch als Cembalist – mit namhaften Orchestern, Künstlern, Komponisten und Dirigenten zusammen. Zu seinen Leidenschaften zählt die Liedbegleitung auf dem Klavier.

Wollenschläger spielt in Balingen ein zum Teil weihnachtliches Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach und Heinrich Scheidemann. Aus der "Nussknacker-Suite" von Pjotr Tschaikowsky erklingen mehrere Sätze. Zudem spielt Wollenschläger Sätze aus Orgelsymphonien der französischen Komponisten Charles Marie Widor und Louis Vierne. Gerade hierbei kommen die überaus vielfältigen klanglichen Möglichkeiten der großen Stadtkirchenorgel beeindruckend zur Geltung. Im Jahr 2016 wurde dem 100. Todestag des Orgelkomponisten Max Reger gedacht. Reger gilt als einer der wichtigsten Komponisten für das Instrument Orgel nach Johann Sebastian Bach. Er war Universitätsmusikdirektor am Königlichen Konservatorium in Leipzig und starb 1906 in München. Von ihm erklingt die monumentale Phantasie über den Choral "Wie schön leuchtet der Morgenstern". Karten gibt es an der Abendkasse.