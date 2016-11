Zollernalbkreis. Andreas Schwarz aus Ebingen ist seit September als Dekanatsbeauftragter für Schulpastoralarbeit im Katholischen Dekanat Balingen tätig. Die 25-Prozent-Stelle ist vorerst auf vier Jahre befristet. Insbesondere durch die Einführung der Ganztagsschule werde die Schule für immer mehr Kinder und Jugendliche zum Lebensraum, an dem sie immer mehr Zeit verbringen, heißt es in der Mitteiulung des Dekanats. Als Dekanatsbeauftragter wird Andreas Schwarz, Religionslehrer im Kirchendienst, Seelsorgeeinheiten, Kirchengemeinden, Jugendverbände und engagierte Christen bei Projekten mit Schulen beraten und neue Kooperationen vorbereiten. Sein Anliegen ist es, zusätzliche Impulse zu geben und den Glauben lebendig zu machen. Andreas Schwarz hatte im Dekanat Balingen und in der Kirchengemeinde St. Hedwig bereits ehrenamtliche Aufgaben übernommen. Er wird von einer Steuergruppe unterstützt, zu der Dekan Anton Bock, Dekanatsreferent Achim Wicker, Jugendseelsorgerin Sophie Zäh und Schuldekan Reiner Lehmann gehören.