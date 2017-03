Balingen Wenn der "Sekretär Thalamus" streikt

Tetzlaff erläuterte, dass nicht Verarbeitetes – also wenn der "Sekretär Thalamus" streikt und die Informationen nicht an die Großhirnrinde weiterleitet – wie unzählige kleine Päckchen durch das Gehirn schwebt. Und bei so genannten Triggern aufflammt. Diese gilt es zu erkennen. Und die Päckchen im Großhirn zu aktivieren.

Der Patient folgt in einer Sitzung mit den Augen den Fingern des Therapeuten. Es werden beide Hirnhälften angesprochen, das Klopfen einzelner Körperpartien kann den Effekt verstärken. "Wenn ich dann ein Flackern im Auge sehe, weiß ich, ich habe etwas erreicht", erklärt die ausgebildete Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Die meisten ihrer Klienten seien Frauen im Alter zwischen 58 und 65 Jahren. "Diese Frauen bewundere ich, denn sie zeigen, dass es nie zu spät ist, etwas zu tun." Natürlich sei auch EMDR kein Wundermittel Und schon gar kein Spaziergang. "Man wird noch einmal durch das Erleben geschleust, zuvor sind viele Gespräche notwendig." In 80 Prozent der Fälle allerdings bringe diese Therapieform rasche Erfolge. "Die Erinnerungen kontrollieren die Menschen nicht mehr." Angewandt wird EMDR zum Beispiel nach Unfällen, bei Trauer, chronischen Schmerzen, Süchten oder Allergien.