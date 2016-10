Balingen Weniger Filialen, längere Öffnungszeiten

Zollernalbkreis. Die Vorstandsmitglieder Arndt Ständer, Franz Steinhart und Joachim Calmbach erklären, wie es zu den Einschnitten gekommen ist und warum die Entscheidung, die die Sparkasse Zollernalb bereits ein Jahr früher getroffen hat, nun auch bei der Volksbank zwingend erfolgen muss. Banken, sagt Calmbach, würden derzeit zunehmend unter Druck stehen. Nicht allein das niedrige Zinsniveau, das es unmöglich mache, mit Privatkunden Geld zu verdienen, sondern auch die demografische Entwicklung würde dabei eine Rolle spielen: "Weniger Menschen sind weniger Kunden."

Nicht zu vergessen die Überregulierung durch immer mehr Auflagen: Zu jedem Kredit über 25 000 Euro müssten 83 Einzelmerkmale gemeldet werden, und wenn ein Kunde eine Baufinanzierung mache, bekomme er 100 Seiten an Begleitmaterial mit, "die er gar nicht mehr lesen, geschweige denn verstehen kann". Durch "FinTechs" – Online-Anlagen – werde "der Bankberater ausgehebelt". Die Renditen seien seit 2014 "unter der Nulllinie", und im Jahr 2019 rechnet die Volksbank mit Wenigereinnahmen von 1,161 Millionen Euro. "Da können wir als Bank gar nicht gegensteuern."

"Der Kunde will alles überall sofort und zu jeder Zeit", bringt es Calmbach auf den Punkt. Das bedeute Onlinebanking. Insgesamt habe die Volksbank Hohenzollern-Balingen monatlich 110 000 Besuche auf der Online-Plattform; der Durchschnittskunde erledige zehn- bis 18-mal im Monat Bankgeschäfte am Computer, sieben- bis zwölfmal mit Hilfe des Smartphones, er gehe zwischen drei- und siebenmal im Monat an einen Geldautomaten, aber nur ein- bis sechsmal in eine Bankfiliale.