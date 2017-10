VERBANDSLIGA FFV Heidenheim – TSV Frommern (Sonntag, 11 Uhr). Am Sonntag steht für die TSV-Frauen das wohl unangenehmste Auswärtsspiel der Saison an: Die weite Reise führt das Team zu früher Stunde nach Heidenheim. Die Gastgeberinnen haben in der Vergangenheit dadurch auf sich aufmerksam gemacht, sich hohe Ziele zu stecken, blieben aber meist hinter den eigenen Erwartungen zurück. Auch in dieser Saison läuft es noch nicht rund für den FFV: Aus bislang drei Spielen gab es vier Punkte. Dabei soll es nach dem Willen des Fecker-Teams am Sonntag bleiben. REGIONENLIGA (hor). SV Unterdigisheim – SG Beffendorf/Hochmössingen (Samstag, 15 Uhr). Beide Teams legten einen guten Saisonstart hin. Der SVU möchte sich nun mit dem dritten Sieg im Vorderfeld der Tabelle einnisten. Aufsteiger Beffendorf spielte in den ersten drei Partien dreimal Unentschieden, der erste Sieg fehlt noch. BEZIRKSLIGA TSV Stetten/Hechingen – FV Rot-Weiß Ebingen (Sonntag, 12.30 Uhr). Tabellenführer Ebingen hat noch eine blütenweiße. Aber nun wartet mit dem Derby in Stetten ein richtiger Prüfstein auf die Rothosen-Frauen. Wer behält am Ende wohl die Oberhand? TSV Geislingen – FC Göllsdorf (Samstag, 17 Uhr). Beide Teams sind bislang noch nicht richtig in Tritt gekommen. Doch während der TSV bereits zwei Zähler auf dem Konto hat, sind die Gäste noch ohne Punkte. Deshalb strebt Geislingen gegen den Tabellenvorletzten auch den ersten Saison-Dreier an. SV Schwenningen – SG Locherhof/Mariazell (Samstag, 16 Uhr).Viel Lehrgeld bezahlen musste bislang Neuling Schwenningen. In den ersten drei Spielen kassierten die Mädels vom Heuberg 35 Gegentreffer und blieben selbst ohne Torerfolg. Auch gegen den Tabellendritten ist der SVS nur Außenseiter.