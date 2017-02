Balingen Wein, Reformation und Gesang

Pfarrer Rainer Köpf und seine Frau Mechthild verkörpern die Luthers, und das Wohnzimmer der Eheleute befindet sich im Gemeindehaus in Ostdorf. Am Donnerstagabend stand dort eine kulinarische Zeitreise zu Stationen des Reformators an.

Nach historisch dokumentierten Texten ließ das Ehepaar Köpf aus Beutelsbach die Zeit vor 500 Jahren voller Gesang, Schauspielerei und Gastfreundschaft lebendig werden. Die fünf Weine, die an diesem Abend verkostet wurden, standen jeweils für einen Abschnitt im Leben des Reformators. So wurden seine Zeit als Augustinermönch und seine Reise nach Rom mit einem Jessener Spätburgunder, der in der Nähe von Wittenberg angebaut wird, und einem Südtiroler Lagrein, gekeltert im Kloster Neustift bei Brixen, dargestellt.

Ein passender Trunk zu jedem Gang