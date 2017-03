Balingen Weilstetter Sänger bilden Gemeinschaft

Daria Pflumm lobte das Engagement der Sänger. Für das neue Jahr seien anspruchsvolle Vorhaben geplant, so neben der Mitwirkung an Fest-Gottesdiensten zwei Konzerte gemeinsam mit dem Chor Panta Rhei aus Boll im März und April. Höhepunkt werde im Jubiläumsjahr der Reformation, die auch zur Geschichte der katholischen Kirche gehöre, das Singen am Reformationstag gemeinsam mit den Kirchenchören des Bezirks in Balingen sein.

Der Chor besteht derzeit aus 25 Sängerinnen und Sängern. Über Verstärkung, besonders auch bei den Männerstimmen, würden sich die Mitglieder freuen. Geprobt wird außer in den Ferien montags ab 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Weilstetten in der Römerstraße.