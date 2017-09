Der Jahresausflug des Kirchenchors Weilstetten hat unlängst an den Bodensee geführt. Für ein Sektfrühstück wurde ein Zwischenstopp am Rastplatz Hegau eingelegt. In Lindau gab es dann eine Stadtführung. Nach dem Mittagessen ging es weiter mit dem Schiff nach Friedrichshafen. An Deck konnten die Ausflügler bei strahlendem Sonnenschein ausgiebig die herrliche Sicht über den See, auf Uferlandschaft und Alpenwelt genießen. Letzter Programmpunkt war der Aufenthalt an der Uferpromenade Friedrichshafen. Zurück in Weilstetten ließen die Ausflügler bei einem letzten Einkehrschwung diesen schönen Tag ausklingen. Foto: Privat