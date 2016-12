Grauer Himmel und Temperaturen, die nicht unbedingt zu einem Spaziergang einladen – was wären da verlockender als eine Tasse Kaffee und ein paar frisch gebackene Weihnachtsplätzchen in geselliger Runde? Das hat sich auch die Chorvereinigung Weilstetten gedacht und hat am Sonntag ins Weilstetter Feuerwehr- und Vereinshaus zum gemütlichen Adventsnachmittag eingeladen. "Viele Weilstetter und Freunde der Chorvereinigung freuen sich auf das gemeinsame Singen", sagt Chormitglied und Ortsvorsteher Wolfgang Schneider. Und die Gäste hatten sichtlich Freude an den Gedichten und Geschichten sowie dem gemeinsamen Gesang. Foto: Leukhardt