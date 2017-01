Balingen Wehrleute nun wahre Floriansjünger

Rückblickend auf seine fünfjährige Zeit als Kommandant der größten Abteilung im Zollernalbktreis sagte Kuppelwieser, ihm sei zu Beginn gesagt worden, dass für ihn nun gelte: "Jeden Tag Feuerwehr". Genau das sei "toll" gewesen, so Kuppelwieser. Besonders hob er die gute Zusammenarbeit zwischen den Balinger Abteilungen hervor.

Bürgermeister Reinhold Schäfer dankte den Wehrleuten für deren "beispielhaftes freiwilliges Engagament". Die Balinger könnten froh auf diese "hochmotivierte, leistungsfähige Abteilung" sein. Schäfer kündigte zudem weitere Investitionen in die Ausrüstung an: In diesem Jahr soll laut Haushaltsentwurf die erste Rate für die neue Drehleiter bereitgestellt werden, Geld fließt auch in Atemschutzgeräte und in die weitere Umrüstung auf Digitalfunk. Auch soll eine behelfsmäßige Fahrzeughalle erstellt werden. Man wolle die Leistungsfähigkeit der Balinger Feuerwehr weiter verbessern, so Schäfer. Ebenso sollen gemeinsam mit der Gesamtwehr Überlegungen angestellt werden, wie mehr junge Leute für die Abteilungen gewonnen werden können.