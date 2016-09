Balingen "Wege des Älterwerdens" beherrschen VHS-Programm

"Wir hören uns natürlich um, was die Leute interessiert", sagt Ottmar Erath, Leiter der VHS in Balingen. Zwar werde nicht jeder Trend mitgemacht, fügt Miriam Muschkowski hinzu, doch modern und Vorreiter solle die VHS in Balingen dennoch sein.

"Gerade im Gesundheitsbereich haben wir durch die Vielzahl an Fitnessstudios große Konkurrenz", sagt Erath. "Diese haben vor allem unser Kurssystem übernommen." Sorge bereite dies Erath nicht, denn der Gesundheitsbereich sei am stärksten und erfolgreichsten in der VHS Balingen. "Wir sind auch immer up to date, wenn es zum Beispiel um neue Geräte wie den smovey geht", sagt Annerose Firmenich.

Auch in anderen Abteilungen geht die VHS gezielt auf die Wünsche der Teilnehmer ein und schafft neue Angebote. "Wiederholungen versuchen wir zu vermeiden", sagt Erath. Die Weiterentwicklung sei wichtig und werde in Teamsitzungen sowie mit dem Programmbeirat stets diskutiert.