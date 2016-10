Balingen Was nichtöffentlich war, bleibt nichtöffentlich

Dezernatsleiter Karl Wolf betonte, dass die Verwaltung eine klare Regelung brauche, eine "Richtschnur", denn man könne schließlich nicht von Fall zu Fall entscheiden, was öffentlich diskutiert werden soll und was nicht. Und Landrat Günther-Martin Pauli erinnerte daran, dass der Kreistag Beschlüsse aus den Ausschüssen schon oft revidiert habe.

Schließlich folgte das Gremium mit elf Ja- und sieben Nein-Stimmen dem Vorschlag der Verwaltung. Allerdings ist in die kommunalrechtlichen Vorschriften ein Satz eingefügt worden, über den in der Sitzung nicht diskutiert worden ist: "In nichtöffentlicher Sitzung (...) gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sitzung im Wortlaut bekanntzugeben."

Bei einer Enthaltung mehrheitlich beschlossen wurde auch die Bekanntmachungssatzung, die die Kreisverwaltung unverändert beibehalten möchte: Bekanntmachungen des Landkreises werden nach wie vor in der Presse und online veröffentlicht. Und das, obwohl FWV-Kreisrat Hubert Schiele die hohen Kosten für die Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen in der Presse monierte und vorschlug, künftig nur noch einen Hinweis zu veröffentlichen, dass die amtlichen Bekanntmachungen in den Rathäusern ausliegen würden und online abrufbar seien. "Der Bürger soll also künftig in der Zeitung lesen, dass er sich im Internet kundig machen kann?", fragte SPD-Kreisrat Elmar Maute.