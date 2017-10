Balingen Warten auf die nächste Paketsendung

Balingen. Was der Balinger Apothekerin bleibt, ist der Ärger und der Aufwand mit den Rücksendungen, Kündigungen und endlosen Telefonaten. Denn obwohl die Pakete postwendend an den Absender zurückgehen, flattern häufig Rechnungen und Mahnungen ins Haus.

"Anfangs war ich etwas unbedarft", sagt die Balinger Apothekerin. "Die Sendunken kommen immer an die Apotheke in der Bahnhofstraße 21, oft ist mein Name falsch geschrieben", sagt sie. Einmal sei ein Paket an "Herr Gabriele" adressiert gewesen. Fettkiller aus den USA. Das Paket kam trotzdem an. "Erst als ich mit dem Inkasso-Büro telefoniert habe, hat sich die Sache geklärt", erzählt sie. "Die Leute dort waren sehr nett, sie haben mit versprochen, dass die Sache erledigt sei."

Ärgerlich ist für Gabriele Seifert, dass der Auftraggeber, der in ihrem Namen weltweit Dinge und Leistungen ordert, ihre richtige Bankverbindung bei der Apotheken- und Ärztebank kennt. Ein Schaden sei bisher nicht entstanden, sagt Gabriele Seifert. Mit einer Ausnahme: Der Unbekannte bestellte für sie und eine gewisse "Familie Welsch" eine Reiseversicherung bei der HanseMerkur – den weltweit gültigen "Jahresschutz Gold". Der Schutz gilt laut Police für beliebig viele Reisen weltweit – und verlängert sich, falls nicht gekündigt wird, "automatisch um ein weiteres Jahr". Dabei kenne sie gar keine "Familie Welsch", versichert Gabriele Seifert, und ins Ausland gereist sei sie in diesem Jahr auch nicht.