Balingen Waldorfschule hofft auf mehr Geld

"Grundsätzlich ist das ein Fortschritt. Nur die Auswirkungen im Schulalltag sind noch nicht klar definiert", erklärt Späth.

Eine sogenannte "Durchführungsverordnung", erstellt von der Arbeitsgemeinschaft freier Schulen in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium, soll das Gesetz für den Schulalltag anwendbar machen. Bis das soweit ist, könne es noch einige Monate dauern.

Die staatliche Förderung will in erster Linie den Geldbeutel der Eltern entlasten. Mit Änderung des Privatschulgesetzes wird die Kostendeckung von Schulen in freier Trägerschaft auf 80 Prozent erhöht.