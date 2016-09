Balingen Wachsender Widerstand

Balingen. So fand die von Bernhard Rewes vorgetragene Stellungnahme der CDU spontan die Zustimmung der SPD und der FDP. Die CDU setzt das vom Regierungspräsidium Tübingen (RP) geplante Vorhaben darin in Anführungszeichen – dies deshalb, weil die Fraktion die mit dem Luftreinhalteplan verbundenen Maßnahmen mit Blick auf das Ziel, die Reduzierung der Schadstoffe, für "nicht geeignet" hält.

So sei, sagte Rewes, die Einführung einer Tempo-30-Zone auf der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrt in Endingen zwar ein Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit; weniger Schafstoffe seien dadurch aber wohl nicht zu erwarten. Das legten auch die Aussagen der Vertreter der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz nahe. Und auch die für ganz Balingen geplante Umweltzone bringe in Sachen Schadstoffbelastung "nur minimale Verbesserungen", so Rewes. Falls sich aber nur wenig verbessert, dann drohe noch Schlimmeres – insbesondere die Installation einer Pförtnerampel vor Endingen. Diese hätte nach Meinung der CDU "katastrophale Auswirkungen" auf den Verkehr in der ganzen Region.

Zweifel an den Messmethoden