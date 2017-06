Balingen VW-Audi-Freunde freuen sich auf großes Treffen

Die Veranstaltung lebt von der Präsentation der Show-Fahrzeuge und den gutgelaunten Auto-Liebhabern, die sich hier einen Tag treffen, neue Freundschaften aufbauen und gemeinsam Spaß haben. Weiter schwärmt Andreas Michy, der stellvertretende Vereinsvorsitzende: "Optisch bis ins Detail getunte Schätze und gepflegte Veteranen aus der VW- und Audi-Gruppe werden sich in Balingen wieder die Ehre geben uns zu besuchen. Es wird vieles zu bestaunen geben."

Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und endet gegen 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Anmeldung der Show-Fahrzeuge erfolgt von 9 bis 13 Uhr direkt vor Ort; das Startgeld beträgt pro Fahrzeug 12 Euro. Die Teilnehmer können mit ihren Fahrzeugen direkt auf den Messeparkplatz neben der SparkassenArena fahren. Den Besuchern empfiehlt der Verein, auf öffentliche Parkplätze rund um das Messegelände auszuweichen.

An der Fahrzeugbewertung teilnehmen kann jeder, der ein Fahrzeug aus der VW- oder Audi-Gruppe fährt, also zum Beispiel auch Seat oder Skoda – vorzugsweise natürlich getunt. Bei der Bewertung stehen das Gesamtbild und auch die Leistung der Fahrzeuge im Vordergrund. In die Bewertung durch die fachkundige Jury fließen mehrere Kriterien mit ein, so das Design, die Lackierung, die Ausstattung oder die Musikanlage. Oft spiegelt sich hier die Persönlichkeit des Fahrers wider. Mehr als 140 Pokale werden vergeben – unter anderem auch für den ältesten Teilnehmer, das älteste Fahrzeug oder die weiteste Anreise. Wie in den vergangenen Jahren werden Autofans nicht nur aus dem Zollernalbkreis, sondern auch aus anderen Landkreisen sowie aus Frankreich, Österreich und der Schweiz erwartet.