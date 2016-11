Balingen Vorstand: Beschlüsse werden nicht korrigiert

Balingen/Hechingen. Die Vorstandsmitglieder Joachim Calmbach, Arndt Ständer und Franz Steinhart betonen nochmals, dass die Volksbank Hohenzollern-Balingen im Vorfeld sowohl eine interne als auch eine externe Analyse der Geschäftsstellen vorgenommen habe.

Hierbei seien durch ein Projektteam der Bank sowie einer Beratungsgesellschaft bestimmte Faktoren sorgfältig analysiert worden. Anhand der Bewertungen und Ergebnisse hätten Vorstand und Aufsichtsrat die Neuausrichtung der Geschäftsstellen entschieden. "Diese Entscheidungen sind weder Vorstand noch Aufsichtsrat leicht gefallen. Sie sind sich der Tragweite durchaus bewusst", heißt es in einer Mitteilung. Vor den Veröffentlichungen hätten drei Veranstaltungen in den Teilmärkten der Bank stattgefunden. Hierzu seien Vertreter aus den betroffenen Gemeinden sowie die Bürgermeister und Ortsvorsteher eingeladen gewesen. An diesen Terminen hätten Vorstand und Aufsichtsrat über das Vorhaben informiert. Die Maßnahmen seien erläutert und mit den Vertretern umfassend diskutiert wordem.

Wie weiter ausgeführt wird, habe sich der Vorstand sämtlichen Anfragen gestellt. In persönlichen Gesprächen seien "detailliert, individuell und ausführlich" die Gründe erläutert und Fragen beantwortet worden. Als Ergebnis dieser Gespräche könne festgehalten werden, dass die Vorstände überwiegend Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahme erhielten.