Balingen Vorruhestand ist der Vorhof zur Hölle

Balingen. "Dem dreh ich die Gurgel um!" Petra Binder und Doris Reichenauer sind sich einig: Wer die Frührente erfunden hat, der sollte leiden. Und zwar mindestens ebenso wie die Frauen all jener noch fitten Männer, die von einem Tag auf den anderen an sieben Tagen und rund um die Uhr das Eigenheim bevölkern. Ob sie nun zum perfekten Hausmann mutieren oder die Füße hochlegen, das Ergebnis ist dasselbe. Die Gattin denkt und schreit ziemlich oft: "Reg mi net uf!" Das Programm der beiden Frauen heißt genau so. Und sie nehmen wie gewohnt kein noch so kleines Blättchen vor die "Schwertgosch."

Ob Schwiegermutter oder Intimfrisur, Wechseljahre oder Veganer – alle und jedes bekommen ihr Fett weg. Und das in einer Atmosphäre auf der Bühne, die eher an einen gemütlichen Tratsch zwischen zwei Freundinnen erinnert als an gut einstudierte Comedy.

Dieter und Gerhard heißen die beiden berenteten Gatten. Der eine braucht sogar zum Eiswürfelmachen ein Rezept. Der andere studiert jedes Reklameheft nach Sonderangeboten und macht danach einen akribischen Einkaufsplan. Beide leiden an Selbstüberschätzung. Und so kann es passieren, dass im Frankreichurlaub mit den Sprachkenntnissen geprotzt wird und der frisch gebackene Rentner sich von oben bis unten mit selbst gekaufter Enthaarungscreme einschmiert. "Dui do ond de Sell" haben auch hierfür eine Lösung parat. Beide Männer werden zum Französischkurs angemeldet. Am besten zu einem, der drei Mal die Woche sieben Stunden dauert und Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Und übrigens weiß frau, was Hund auf Französisch heißt. La Bello nämlich.