Balingen Vorfahrt missachtet: Drei Schwerverletzte bei Unfall

Die beiden Wagen, ein Citroen und ein VW, wurden schwer beschädigt. Ursache des Unfall war laut Polizei eine Vorfahrtsverletzung.

Die Fahrerin des Citroen wollte demnach um 14.30 Uhr von der Steinachstraße in die Schillerstraße einfahren. Dabei übersah sie an der Stopp-Stelle offenbar den von rechts kommenden VW mit Böblinger Kennzeichen, in dem zwei Personen unterwegs waren. Die beiden Wagen stießen auf der Kreuzung zusammen.

Der Volkswagen prallte in der Folge so stark gegen eine Ampel, dass deren Mast umgeknickt wurde. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde beschlagnahmt.