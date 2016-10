Balingen Vorerst rollt nur der Gullydeckel

Statt in einem Rutsch sollen die Wilhelmstraße und der neue Kreisverkehr in Etappen freigegeben werden: Aus Richtung Bahnhofstraße wird der Kreisel laut Köhler ab Mitte November befahrbar sein, inklusive der Abbiegespur in Richtung Behrstraße.

Eine Weiterfahrt auf der Wilhelmstraße in Richtung Möbel-Rogg ist indes erst gut zwei Wochen später möglich – laut Eduard Köhler soll bis zum Balinger Christkindlesmarkt, der am 25. und 26. November stattfindet, die Straße vollständig freigegeben werden. Wenn sie denn endlich gegossen und auch hart genug ist.