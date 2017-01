Balingen Vorerst kein Tempo 30 in Weilstetten

Nachdem die Bundesregierung im vergangenen Jahr ein Gesetz zur vereinfachten Einführung von Tempo-30-Zonen angekündigt hat, gibt es nun Anfragen bei der Stadt, die zulässige Geschwindigkeit an weiteren Straßenabschnitten herabzusetzen. So zum Beispiel an der Tieringer Straße in Weilstetten, wo täglich Schulkinder an den Haltestellen ein- und aussteigen.

Dort greife die neue Verordnung aber nicht, wendet Brigitte Witzemann von der Balinger Stadtverwaltung ein: "Für diesen Bereich ist Tempo 30 nicht möglich." Das Gesetz der Bundesregierung beziehe sich nur auf die Bereiche vor Schulen und Kindergärten.

Generell sei die Einführung weiterer Tempo-30-Zonen vorstellbar. Jedoch warte die Stadt zunächst noch auf die "Ausführungsbestimmungen" des Landesministeriums für Verkehr, die vorgäben, wie das Gesetz genau umzusetzen sei. Im Bereich der Sichelschule seien zum Beispiel bauliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Daher liege derzeit keine Gefährdung der Sicherheit von Schülern vor.