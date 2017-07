Viele Tiere wie Giraffen, Elefanten, Affen, Fische, Vögel und Insekten haben die Schüler der Vorbeitungsklassen der Sichelschule in der Stuttgarter Wilhelma bestaunt. Der Zug brachte die Schüler nach Stuttgart in den Zoo. Den Ausflug in die Wilhelma ermöglichte der DRK-Kreisverband Zollernalb mit DRK-Kreissozialleiterin Nathalie Hahn. Mit dabei waren die Klassenlehrerinnen Lina Arutjunova, Annette Baier-Sauter und Maria Zafiri sowie die FSJlerin des DRK-Kreisverbands. Das DRK bezahlte die Fahrtkosten und den Eintritt. Die Kinder hatten einen erlebnisreichen Tag mit exotischen und heimischen Tieren und vielen neuen Entdeckungen. Foto: Dieter