Balingen Von Scheidegg zum Pfänder

Das Wetter war an diesen Ausweichtermin gut. Bei blauem Himmel mit wenigen Wolken wurde in Scheidegg gestartet. Am Skywalk Allgäu ging es vorbei in Richtung Pfänder. Elf Kilometer und etwa 380 Höhenmeter lagen vor den Wanderern. Gleich hinter dem Skywalk Allgäu kam die Gruppe nach Österreich. Über Möggers und Lutzenreute ging es in Richtung Hinteregg.

Zur Mittagszeit kamen die Wanderer auf dem Pfänder an. In der Sonne genossen sie das Wetter und die Aussicht auf den Bodensee.

Der Abstieg führte nach Lochau. Nach fünf Kilometern und etwa 650 Höhenmetern wurde die Bushaltestelle in Lochau erreicht. Die Zeit bis zur Busabfahrt genossen die Wanderer im Cafe Mangold. Mit dem Linienbus ging es zurück nach Scheidegg. Mit einem Zwischenstopp in Hüttenreute ging der schöne Wandertag zu ­Ende.