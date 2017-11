Balingen Von Mozart bis Schostakowitsch

Auch das zweite Musikstück stammte von Wolfgang Amadeus Mozart: "Batti, batti, o bel Masetto". Rezitativ und Arie der Zerlina aus der Oper "Don Giovanni" wurde vorgetragen von Eleni Bouikidou. Mit ihrer vollen und beeindruckenden Sopranstimme verzauberte die Sängerin den ganzen Saal und brachte die volle Tragik der Handlung zum Ausdruck. In diesem Meisterwerk der Operngeschichte verführt Don Giovanni Donna Anna, woraufhin er von ihrem Vater zum Duell herausgefordert wird. Der Vater wird dabei erstochen, und Annas Verlobter Ottavio schwört Rache. Begleitet wurde Bouikidou durch Elena Fischer mit zarten Klaviertönen.

Ein drittes Mal Mozart spielte Lisa Schatz am Klavier. Die Fantasie d-Moll habe eine ungebundene Form durch welche der emotionale und expressive Ausdruck des musikalischen Einfalls betont würde. Dieser Einfall solle trotz seiner schriflichen Fixierung den Eindruck von Spontaneität vermitteln, weswegen auch von einer notenschriftlich fixierten Improvisation gesprochen werde, so Benkwitz. Entsprechend frei und gefühlvoll performte Schatz.

Die Veranstaltung gipfelte in einem faszinierendem Vorspiel von Martin Schneider an der Violine, Sebastian Triebener am Violoncello und Madita Zettel am Klavier. Sie präsentierten das "Trio Nr. 1, Op. 8" von Dimitrij Schostakowitsch. Schostakowitsch gilt als frühreifes Genie, immerhin reichte er seine Diplomarbeit mit zarten 19 Jahren ein. So beeindruckend wie der Lebenslauf des Komponisten, so hinreißend war auch die Interpretation der Balinger Musiker. Sie spielten ab dem ersten Ton mit voller Leidenschaft und boten ein sehr spannendes Musikstück.

Während der Moderation erklärte Benkwitz: "Das Trio entfaltet in einem einzigen umfangreichen Satz verschiedene Charaktere, die für den Komponisten später typisch werden sollten: ein Klagemotiv, ein motorisches erstes Thema und ein lyrisches zweites, martialische Verdichtung in der Durchführung und eine Lösung in der Reprise."

Das Podiumskonzert war insgesamt ein voller Erfolg. Mit seiner Vielfalt und Intensität vermochte es die Zuhörer vollkommen in seinen Bann zu ziehen.