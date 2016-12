Balingen Von Figuren fasziniert

Weiter ging es mit einem kleinen Zeitsprung. Im nächsten Raum bewunderten die Kinder ein Praxinoskop. Hierbei handelt es sich um einen rotierenden, oben offenen Zylinder. Auf der Innenseite der Außenwand sind Bilder eines zyklischen Bewegungsablaufs angebracht, in der Mitte steht ein Prisma mit Spiegeln. Mit vereinten Kräften drehten die Kinder das Praxinoskop, so dass sich der auf den Bildern dargestellte Reiter und sein Pferd in Bewegung setzten. Mindestens 24 Bilder pro Sekunde sind nötig, damit ein Film "flüssig" wirkt.

Auch die allerersten Schwarz-Weiß-Filme wurden den Kindern gezeigt. Darunter zum einen "Arrivée d’un train" (Ankunft eines Zuges). "Die Menschen bewegen sich aber schnell", fiel den Besuchern gleich auf. Beyer erklärte, dass liege daran, dass die Filme früher nur mit zwölf Bildern pro Sekunde gedreht, heute aber mit 25 Bildern pro Sekunde abgespielt würden. Die Anekdote, dass die Besucher bei der Erstaufführung des Films schreiend aus dem Kinosaal gerannt seien, weil sie glaubten, der Zug käme auf sie zu, sorgten für einige Lacher. Zum zweiten Film, "The great train robbery" (Der große Zugüberfall), wusste Jana zu berichten, dass der Film zwar in Schwarz-Weiß gedreht, das Filmband aber nachträglich angemalt wurde.

Erst Zeichner, dann Schauspieler

Anschließend erfuhren die Kinder, wie Zeichentrick funktioniert – und dass das gar nicht mal so schwer ist. Jeder durfte auf einem Blatt Papier etwas zeichnen. Hier entstand ein Fisch, da eine Sonne, dort ein lachendes Herz. Nun wurde das Blatt gefaltet auf einen Leuchttisch gelegt, abgepaust, und dann gezeichnet, was sich verändern soll. So entstehen schnell zwei verschiedene Zeichnungen.

Für einen Trickfilm muss man sich schon genau überlegen, was passieren soll. Gemeinsam erzählten die Kinder die Geschichte auf einem Storyboard nach, auf dem zu jeder Filmszene ein Bild zu finden ist. Der Plot kann aber später doch noch ein wenig anders werden – wie sich auch beim Anschauen des Films im Kinderfilmhaus zeigte. Bei jenem handelte es sich um einen Legetrickfilm, bei dem ausgeschnittene Formen unter der Kamera zurechgelegt wurden. In weiteren Räumen wurden noch der Puppentrick und die 3D-Animation erklärt.

Abschließend konnten die Kinder selbst als Schauspieler aktiv werden. Vor einer Karibik-Kulisse stellten sie einen Zauberer und zwei "Piraten-Zombies" dar, die er herbeizaubert. Jana machte dabei so viele Fotos, dass durch deren Aneinanderreihung ein Film entstand.

Die Zauberei schaffte immer neue Rolle, sodass jedes Kind einmal an der Reihe war. "Die magische Kiste" – so nannten sie ihren Film – konnte auch mit nach Hause genommen werden.