Balingen Von dubioser Flasche geht keine Gefahr aus

Gefunden wurde die Flasche am Donnerstag im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses an der Friedrichstraße in Balingen von einem Monteur, der dort wegen Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage tätig war. Dem Mann kam die Buddel spanisch vor, insbesondere deren Inhalt, eine klare Flüssigkeit; dies vor allem deshalb, weil sich an selber Stelle früher eine Apotheke befand – und weil die Flasche samt Inhalt offenbar schon mehrere Jahrzehnte dort unten, unberührt, herumgelegen hatte. So wurde zunächst die Polizei und in der Folge die Feuerwehr hinzugezogen. Zudem informiert wurde der Kampfmittelbeseitigungsdienst, ebenso ein chemisches Labor.

Das Ergebnis der Analyse: dürftig, wenngleich beruhigend. Fest steht nach Angaben der Polizei, dass die Flüssigkeit nicht gefährlich und nicht explosiv sei. Offenbar handele es sich um eine nicht mehr näher bestimmbare Chemikalie. Ein auf die Entsorgung solcher Stoffe spezialisiertes Unternehmen nimmt sich der Flasche und der Flüssigkeit nun abschließend an.