Balingen Von der Idee zum Endprodukt

Eingeladen hatten die Initiative Freiraum Balingen und die Fußballabteilung der TSG Balingen, deren Marketingleiter Michael Klas die Veranstaltung als "Plattform für einen offenen Austausch" verstanden wissen wollte. Mit ihr soll auf Kreativität aufmerksam gemacht werden, ergänzte Frank Türke von Freiraum, denn diese spiele in der Kunst ebenso eine große Rolle wie in der Wirtschaft und im Sport. Schwierig sei aber, dass seiner Meinung nach Kreativität Zeit brauche, die man aber nicht immer habe.

Doch gerade eine solche Situation, der Druck, liefern zu müssen, ist für Dirk Baur der Balinger Firma MediaLas die richtige Motivation. Sie gab es bei der Entwicklung der Laserprojektion für Skisprungwettbewerbe, der grünen Best-to-beat-Linie.

Die Firma hatte eine Frist von zwei Wochen, um die Technik für einen Wettbewerb einsatzbereit zu machen – zuvor waren die Entwickler davon ausgegangen, dass dafür ein Jahr notwendig sei. "Wir haben es geschafft", so Baur nicht ohne Stolz. Weil für ihn jeder Tag etwas Neues bringen muss, will er immer etwas erfinden, etwas ausklügeln, beschrieb Baur weitere Aspekte, die ihn antreiben, inspirieren und reizen, den Weg zu einer Lösung zu finden, die er bereits im Kopf hat. "Das ist dann eine Herausforderung für mich", so Baur weiter.