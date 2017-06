Balingen Von Bronnhaupten in die City

Das Familienfest war in den vergangenen rund 30 Jahren ein fester Termin im Jahresprogramm der Balinger CDU, hält deren Vorsitzender Joachim Rebholz fest. Den großen Aufwand, der mit der Veranstaltung verbunden war – für sie musste eine große Scheune leer geräumt werden – und den abgelegenen Standort nennt Rebholz als Gründe für die Entscheidung, Veränderungen vorzunehmen.

Am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr findet nun zum ersten Mal das "Fest am Zol­lernschloss" statt. "Das Balinger Wahrzeichen, die Jugendherberge und das Alte Landratsamt mit seinen Bäumen bilden ein tolles Ambiente", so Rebholz weiter. "Dort sind wir auch näher an der Bevölkerung und für jeden erreichbar", ergänzt sein Stellvertreter Nico Rewes. Zum Verweilen sollen Stehtische und Bänke einladen.

Wie beim Familienfest sei für Speisen und Getränke sowie für musikalische Unterhaltung gesorgt, führt Rebholz weiter aus. Und es werde dabei bleiben, dass der Erlös für die Weihnachtsfeier verwendet wird, zu der die CDU zum Jahresende Senioren ins Balinger Bizerba-Casino einlädt. "Neu ist eine Verlosung, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt", verspricht Rewes.