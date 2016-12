Balingen Von Balingen in die weite Welt hinaus

Balingen-Weilstetten. Eine davon ist die Ortsgruppe Balingen (P 30), die am Sonntag in ihrem festen Domizil im Feuerwehrhaus Weilstetten zum alljährlichen "Tag der Begegnung" eingeladen hatte.

Die Ortsgruppe Balingen besteht aus 60 Mitgliedern, darunter zehn Jugendliche. "Die Jugendlichen nehmen unser Angebot sehr gut an, wir haben mehr Jugendliche als Betreuer", freut sich der stellvertretende Vorsitzende der Ortsgruppe Balingen, Dieter Fischle, über das Interesse des Nachwuchses.

In Weilstetten trafen sich die Balinger mit den Amateurfunkern aus den Ortsgruppen, Hechingen, Ebingen, Tübingen, Rottenburg, Freudenstadt, Sigmaringen, Tuttlingen und Spaichingen. "Wir treffen uns zum geselligen Miteinander und zum Informationsaustausch", so Fischle. Einige der Ortsgruppen waren auf dem Flohmarkt vertreten, bei dem unter anderem Stecker und Amateurfunkgeräte angeboten wurden. Ein Vortrag von Denis Mrsa, dem Vorsitzenden der Balinger Gruppe, zum Thema "Die Spule, der Feind in meiner Schaltung" rundete das Angebot ab.