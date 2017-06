Balingen Von Audi für guten Service ausgezeichnet

Die bhg-Muttergesellschaft ahg Autohandelsgesellschaft mit Stammsitz in Horb am Neckar wurde 1986 gegründet und beschäftigt in der Unternehmensgruppe mehr als 1700 Mitarbeiter. An über 30 Standorten in Baden-Württemberg ist sie mit den Marken BMW, Mini, Land Rover und Peugeot vertreten und gehört heute zu den führenden Marken-Händlern bundesweit. Zum Portfolio der ahg-Gruppe zählen die bhg Autohandelsgesellschaft mbH und die bhg Baden Autohandelsgesellschaft mbH mit den Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi und Škoda. Als Partner auf dem Weg zur eigenen Mobilität wurden 18 hauseigene Fahrschulen in die Unternehmensgruppe integriert.