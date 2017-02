Balingen Vom Weiher bis ins Wolfental

Der Bauhof soll bleiben, wo er ist – allerdings soll auf der angrenzenden Fläche der früheren Bauunternehmung Hahn & Schnekenburger Platz für Veranstaltungen im Gartenschaujahr sein. Auf angrenzen Flächen nahe der Eyach wäre Raum für Themengärten; die Hindenburgstraße könnte "grün" gestaltet werden – dazu gehört, dass die Zufahrt zum Bauhof über einen neuen Kreisverkehr gegenüber der Hobbylandhalle erfolgen würde.

Eyachauen/Aktivpark

Die jetzigen Tennisplätze könnten an die Hobbylandhalle verlagert, an deren Stelle ein Park mit Aktivitäten für alle Generationen angelegt werden. Die Uferwege sowie der Zugang zur Eyach würden neu gestaltet. An der Stelle der jetzigen DRK-Garagen könnte ein neues Jugendhaus gebaut werden.

Stadtgarten

Der Stadtgarten gegenüber der Seniorenresidenz soll mit weiteren Spielmöglichkeiten aufgewertet und durch einen Eyach-Balkon zu einem Treffpunkt aller Generationen werden.

Strasser-Areal

Das Strasser-Areal würde im Gartenschaujahr zu einer weiteren Veranstaltungsfläche, dazu könnte eine Terrasse hinunter zur Eyach sowie am Ufer gegenüber von Klein-Venedig ein neuer Uferweg hin zum Zollernschloss angelegt werden. Das Strasser-Areal wäre damit der zentrale Punkt der sogenannten Kulturachse, die sich von der Stadthalle bis zur Kirche und Fußgängerzone erstreckt. Ergänzt werden könnte diese Achse hoch droben auf dem Heuberg durch einen Aussichtsturm, der den Balinger Hausberg krönen und zudem Anlaufpunkt für einen erholsamen Rundweg durch die Natur sein könnte.

Freibadparkplatz

Der Freibadparkplatz muss laut Planer Johann Senner "dringend aus dem Dornröschenschlaf" erweckt werden – ihm schwebt nahe dem Zusammenfluss der Eyach mit der Steinach am Zollernschloss eine Aufweitung der Eyach bis hin zu einem "Stadtsee" sowie von dort entlang des Eyach-Ufers ein durchgängiger Fußweg bis ins Wolfental vor, wo man die freie Natur, die Streuobstwiesen sowie den beeindruckenden Steilhang erleben kann.

Steinach

Vom Zollernschloss über den früheren Rappenturm bis hinaus zum Messegelände könnte die zweite Grünachse angelegt werden – samt einem neu anzulegenden, durchgängigen Fußgängerweg, in dessen Zusammenhang die Steinach aus ihrem bisherigen Korsett bereit werden könnte.