Balingen Vom Felsenmeer zur "Scheuer"

Der Charakter des Albuch wird durch weite Wälder, Hochflächen, Wacholderheiden und bewaldete Steilhänge bestimmt. Die Wanderleiter Margret und Joachim Weber hatten diese Gegend für zwei Rundwanderungen von jeweils rund 18 Kilometer Länge ausgewählt.

Ausgangspunkt für die 17-köpfige Wandergruppe war an beiden Tagen Bartholomä im Ostalbkreis. Zunächst stand die Tour "Im Felsenmeer" auf dem Programm. Im oberen und unteren Wental bewunderte die Gruppe viele urige Felsgestalten, so auch das am Wentallehrpfad gelegene besonders markante "Wentalweible".

Am zweiten Tag ging es zum "Rosenstein". Von der Burgruine hatten die Wanderer eine prächtige Sicht hinunter auf die Stadt Heubach und weit hinaus ins Land. Auf dem Weg zum "Ostfelsen" öffneten sich immer wieder schöne Ausblicke. In besonderer Erinnerung wird den Wanderern aber die gewaltige Höhle "Große Scheuer" bleiben.