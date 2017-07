Balingen Volkwein-Elf in Torlaune

Auch die Nullsiebener waren im Testspieleinsatz. Die Jungs von Trainer Alexander Eberhart setzten sich bei Landesligaaufsteiger TSV Straßberg durch ein Tor von Neuzugang Sebastian Dahlke in der 83. Minute mit 1:0 durch, der eine Hereingabe von Philipp Rumpel von der Grundlinie aus elf Metern direkt verwertete.. "Für das erste Spiel war es okay. Wir haben ja in dieser Konstellation bislang noch nicht zusammen gespielt", war Trainer Eberhart zufrieden, "Aber wir haben schon noch Luft nach oben." Auch sein Straßberger Pendant, Oliver Pfaff konnte mit der knappen Niederlage leben. "Wir haben es ingesamt nicht schlecht gemacht." Das nächste Spiel bestreitet der TSV am Mittwoch, 19. Juli, um 19 Uhr gegen Bezirksligist Sportfreunde Bitz.

0:3 (0:2) hieß es für die TSG Balingen beim Test in Heiligenzimmern gegen den Landesliga Staffel-III-Vizemeister FC Holzhausen. "Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverkauf wieder", sagt TSG-Spielertrainer Dennis Söll, "In der ersten Halbzeit waren wir ein gleichwertiger Gegner und hatten sogar ein Chancenplus. Allerdings hat oft der letzte Pass nicht gepasst. Holzhausen, das über viel Qualität verfügt, hat dagegen seine Möglichkeiten eiskalt genutzt." Die Jungs des Trainerduos Söll und Marius Oberle sind diese Woche zweimal im Einsatz: Am Mittwochabend geht es um 19 Uhr gegen Bezirksligist SV Dotternhausen, und am Samstag gastieren sie um 16 Uhr bei Landesligist VfB Bösingen.