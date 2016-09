Balingen Volkstanz ja – aber nicht in Balingen

"Wenn jemand zwei oder drei Kinder hat, muss er alle gleich behandeln", spielt Stingel auf die Ungleichbehandlung von Seiten der Stadt an. Dabei sei er es gewesen, der nach dem Bau der neuen Stadthalle in Balingen darauf gedrängt hatte, das Festival aus der Frommerner Festhalle dorthin zu verlegen: "Ich habe gegen allen Widerstand aus Frommern gesagt, ›in Balingen spielt die Musik‹", erinnert er sich.

Jetzt hat Stingel, der auch Kulturratsvorsitzender des Schwäbischen Albvereins ist, aufgegeben. Er hat ein Schreiben an OB Helmut Reitemann, die Stadträte und alle Freunde des Volkstanzfestivals verfasst, in dem er darlegt, dass der Wechsel nach Ulm und Stuttgart "nicht aus Freude, sondern aus Not" erfolge: "Wir haben lange genug gebettelt und nichts bekommen. Sogar den Brandschutz an unserem Haus mussten wir noch selbst finanzieren."

Er sei angesichts dessen, was er und sein Verein auf kultureller Ebene geleistet haben, nicht auf Ehrungen aus. Aber der Verein brauche schlichtweg Geld, um Werbung, Transport und Verpflegung der Gäste finanzieren zu können: "Ich bin ein guter Wirt, ich tu’, was ich kann, aber so geht’s nicht mehr."

Erschwerend sei jetzt auch noch hinzugekommen, dass die Balinger Stadthalle im nächsten Jahr an dem Abend, an dem das Volkstanzfestival hätte stattfinden sollen, mit einer anderen Veranstaltung belegt worden sei. Ein Versehen?, fragt sich Stingel.

Andere hätten hingegen Interesse signalisiert und Unterstützung angeboten: das Staatstheater Stuttgart und die Stadt Ulm. Am 29. April ab 12 Uhr zeigen die Frommerner Volkstänzer und ihre Gäste aus Spanien, Italien, Kroatien, Mexiko und Lettland im Staatstheater Stuttgart ihre Kultur und tags darauf ab 11 Uhr auf verschiedenen Bühnen in Ulm. Ein Name ist bereits gefunden: Die Veranstaltungen laufen unter dem Titel "Maitanz international".

Dabei wird in dem Schreiben die Frage offen gelassen, ob das renommierte Festival im Jahr 2018 in Balingen weitergeführt werden kann. Vielleicht werde es gelingen, "in gemeinsamer Anstrengung eine Lösung zu finden".