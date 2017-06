Balingen Volksfest: Reporter testen Adrenalin-Fahrgeschäfte

Die SWR3-Party steigt am Donnerstag ab 18 Uhr mit DJ Royal und der Band Grumis. Normaler Festbetrieb mit den "Lollies" ist am Freitag und Samstag, während am Sonntag ein Festival mit fünf Blaskapellen und Moderator Hansy Vogt über die Bühne geht.

Der Montag ist "Spartag" mit ermäßigten Preisen, Gratis-Kinderschminken, Live-Musik mit den "Members" und zum Abschluss ab 22 Uhr mit einem Brillantfeuerwerk.