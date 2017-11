Balingen Vision mündet in stattlichem Neubau

Balingen. Mit einer "Vision" habe 2012 die Geschichte des Neubaus begonnen, berichtete Eberhart beim Richtfest: Auf eine Anregung des damaligen Baudezernenten Ernst Steidle hin habe seine Firma die erste Bewerbung für den Erwerb des Grundstücks bei der AOK eingereicht, die das Areal als Parkplatz nutzte. Im August 2013 unterzeichnete er den Kaufvertrag. Danach musste ein Bebauungsplan für den Bereich Mörike-, Karl-, Hindenburg- und Bahnhofstraße aufgestellt werden. Zuvor schloss die Bauprojekta mit der Stadt einen "städtebaulichen Vertrag".

"Wir haben uns nicht beirren lassen", so Eberhart über die lange Zeit zwischen Idee und Verwirklichung. Im Juli 2015 war der Bebauungsplan rechtskräftig, so dass im Dezember des Jahres die Planung für das Gesundheitszentrum eingereicht wurde. Die Baugenehmigung wurde dann am 21. Juli 2016 erteilt.

Beim Spatenstich am 3. August 2016 war laut Eberhart die Belegung des Gebäudes weitgehend abgeschlossen. Auf einer Fläche von 440 Quadratmetern entsteht im Erdgeschoss das AOK-Gesundheitszentrum. Die Krankenkasse belegt im ersten Obergeschoss 175 Quadratmeter Bürofläche für das Gesundheitszentrum und 320 für ihren Sozialen Dienst.