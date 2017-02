Balingen Vision: Autos über Schienen abstellen?

So nahm der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Dietmar Foth, den Architekten-Wettbewerb zum Bahnhofsareal/Stadteingang Nord zum Anlass, die Vorstellungen der FDP zum Parken in diesem Gebiet zu präsentieren. Für ihn steht fest, dass für die Nutzer der Bahn dringend ausreichend Stellplätze zur Verfügung stehen sollten. Er regte an, "nicht konservativ" zu denken. Sein Vorschlag: Parkmöglichkeiten über der Bahnstrecke zu schaffen. Eine Erschließung könnte aufgrund der Höhenverhältnisse "unschwer" von der Albrechtstraße aus erfolgen. Mit einem Parkdeck sei es möglich, die Fläche neben den Schienen "für Wertvolleres zur Bereicherung der Innenstadt" zu nutzen.

Dass Balingen für seine attraktiven Parkmöglichkeiten in Innenstadtnähe bekannt ist, machte der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Teufel mit dem Hinweis deutlich, dass sogar bei der CMT in Stuttgart vom gebührenfreien Parken in Balingen die Rede war. Nur, so Teufel, gebe es aber auch Probleme, zum Beispiel durch Dauerparker beim Hallenbad. Sie stünden den ganzen Tag dort, weshalb Schwimmbad-Besucher ihre Autos weiter weg abstellen müssten. Für die SPD-Fraktion schlug er vor, die Parkdauer für die dem Bad nächstliegenden 20 bis 30 Plätze auf drei Stunden zu begrenzen. Die sei eine "preiswerte und wirksame Abhilfe".

Teufel richtete sein Augenmerk auch auf die städtischen Parkhäuser, die als "gebührenfreie Parkgaragen" genutzt würden. Deshalb sollte darüber nachgedacht werden, eine begrenzte Anzahl an Tiefgaragenplätzen an Dauerparker zu vermieten. "Eine Nachfrage besteht offensichtlich", so Teufel.