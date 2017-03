Balingen Vier Stunden voller Vielfältigkeit

Balingen. "Wir werden heute wieder viele Talente unserer Schüler", sagte Schulleiter Thomas Jerg. Neben Musik waren auch Akrobatik und Kunst mit Worten geboten.

In einem modernen Gedicht erzählte Stella Faber davon, wie es sich anfühlt, älter zu werden. Die Zwölftklässlerin aus dem Literaturkurs erinnerte sich an Lebensabschnitte, in denen Zeit und Pflichten keine Rolle spielten und verglich sie mit der Zeit kurz vor ihrem Abitur. Einen kritischen Blick auf die Gesellschaft und insbesondere ihr Bewusstsein für die Zukunft der Umwelt warf Jeremy Ude, der das Gymnasium vor Kurzem verließ.

Für den sportlichen Teil des Programms sorgte unter anderem die Akrobatik-Gruppe um Laura Riede. Deren Mitglieder zeigten die Choreografie "Just a little girl" mit Gymnastik, Hebefiguren und Tanz. Sechs Einrad-Fahrerinnen aus Klasse fünf, die beim Radfahrerverein Ostdorf trainieren, lieferten einen dynamischen Auftritt ab. Am Ende drehten die Sportlerinnen noch auf zwei Rieseneinrädern ihre Runden.