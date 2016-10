Balingen Vier Solisten sorgen für ein Sahnehäubchen

Balingen. Dabei werden die Zuhörer auch ermuntert, sich auf den Rhythmus und die Botschaft der Gospellieder einzulassen. Chorleiterin Juandalynn R. Abernathy will mit Chor und Solisten ein Programm aufführen, das für allen Besucher zu einem Hörgenuss werden soll. Abernathy will das ursprüngliche Gefühl der Gospelkultur authentisch nahebringen.

Der in Washington D.C. geborene Solosänger David Whitley – er ist in der Castingsendung "The Voice of Germany" aufgetreten – hat sich vorgenommen, die Zuschauer mit seiner Begeisterung und Leidenschaft mitzureißen. Auch mit Solistin Alana Alexander ist es Voices, Hearts & Souls zum wiederholten Mal gelungen, eine brillante Sängerin zu verpflichten, die mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und Performance bereits ein internationales Publikum fasziniert hat. Die aus New York stammende Sängerin stand schon mit vielen musikalischen Größen auf der Bühne.

Außerdem wirkt Sopranistin Verena Rissel aus Balingen mit, die mit ihrer souligen Stimme schon mehrere Jahre den Gospelchor Voices, Hearts & Souls begleitet. Gleichermaßen sorgt auch der hier beheimatete Solist Armin Glatz mit seiner klangvollen Tenor-Stimme für Hörvergnügen. Mit ihren grandiosen Stimmen setzen die vier Solisten das Sahnehäubchen auf die Gospelsongs.