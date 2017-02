Balingen Vier Ideen für den Oberbürgermeister

Nun war die Kreativität der Schüler gefragt: Sie sollten vier konkrete "Top-Ideen" für Balingen entwerfen, um sie dem Oberbürgermeister vorzustellen. Nachdem die erste Ehrfurcht abgelegt war, ging es gleich an die "wichtigste" der vier Ideen: Die Schüler wünschen sich eine Shisha-Bar für Jugendliche, möglichst ab 14 Jahren. Reitemann verkündete, dass dies "sicher eine Möglichkeit" sei, man aber die Rechtslage prüfen müsse. Schließlich seien nach dem Jugendschutzgesetz "bestimmte Dinge erst ab einem gewissen Alter erlaubt".

Außerdem klärte er darüber auf, dass derartige Angebote immer privat und nicht von öffentlicher Hand betrieben würden. Beim Begriff "öffentliche Hand" wurden einige Karten mit roten Smileys sichtbar. Diese sollten die Schüler hochhalten, wenn sie einen Begriff nicht verstehen. Reitemann erklärte daraufhin den Unterschied zwischen kommunalen Einrichtungen und der Privatwirtschaft. Eine weitere Idee war der Wunsch nach mehr Sitzmöglichkeiten in der Stadt. Reitemann berichtete von kürzlich geführten Gesprächen, nach denen Sitzmöglichkeiten in der Nähe des Bahnhofs geplant seien. Diese sollten Teil eines neuen Aufenthaltsbereichs für Jugendliche sein.

Um Angebote für Jugendliche drehte sich auch der dritte Vorschlag: Das Jugendhaus solle schöner gestaltet werden. Hier bestehe, so Reitemann, sogar die Hoffnung, dass in Zukunft ein neues Jugendhaus gebaut werde. Ein Zuschussantrag sei gestellt, aber der müsse auch genehmigt werden, und einen Teil der Kosten müsse die Stadt selbst tragen: "Das wird sicher noch ein paar Jahre dauern."

Außerdem wünschten sich die Balinger Schüler mehr Läden, am liebsten ein ganzes Einkaufszentrum. Dabei nannten sie Marken wie H&M, Müller und Footlocker. Der Oberbürgermeister bestätigte, dass es schon Gespräche mit H&M gegeben habe. "Aber die würden natürlich am liebsten am Marktplatz aufschlagen", sagte er mit Blick auf das Problem der Standortsuche. Er sei aber zuversichtlich, dass in den nächsten zwei Jahren zumindest H&M und ein Müller-Markt nach Balingen kämen.

Zum Schluss beantwortete Reitemann Fragen der Schüler, die sie zuvor schriftlich gesammelt hatten. Dabei stellte er sich privaten Fragen wie der nach seinem Alter (57) oder seinem Auto (dienstlich Mercedes, privat Nissan) ebenso wie solchen aus dem Alltag der Schüler. Auf die Frage, warum ihre Klassenzimmer "so hässlich" seien, stellte er in Aussicht, die Wände streichen zu lassen. Allerdings müsse sich die Schulleitung mit diesem Anliegen offiziell an die Stadt wenden.