Weihnachten ist das Fest der Familie. Doch was bedeutet Familie? Mit dieser Frage befasst sich die neue Ausgabe des Schwarzwälder Kinderboten. In der wöchentlich erscheinenden Kinder-Abozeitung des Schwarzwälder Boten werden verschiedene Familienformen vorgestellt. Zu Besuch war der Kinderbote auf dem Geflügelhof der Familie Fecker in Bisingen. Hier leben vier Generationen zusammen. Auf dem Familiensofa (hinten, von links): Jasmin Seibold, Marie-Claire Goreth, Emmelie Seibold, Andrè Seibold. Vorne von links): Arthur Fecker, Monika und Jürgen Fecker, Sabrina Fecker-Seibold und Bernd Seibold. Aber das sind längst nicht alle. Die ganze Geschichte gibt’s im Kinderboten. Mehr unter www.schwarzwaelder-kinderbote.de Foto: Deregowski