Balingen Vier Feuerwehrabteilungen proben Hand in Hand

Die vier Abteilungen arbeiteten Hand in Hand. Die Feuerwehr Stockenhausen leitete die Wasserentnahme im Streichener Freibad und verlegte eine Schlauchleitung zur Geißbergstraße. Dort übernahmen die Feuerwehrleute aus Frommern mit ihrem Schlauchwagen die Leitung in Richtung des 700 Meter entfernten Aussiedlerhof. An der Einsatzstelle kümmerte sich die Abteilung Zillhausen um die Pumpe, und die Streichener Wehr nahm mit drei Rohren die Brandbekämpfung vor.