Balingen Vielstimmiges Gotteslob zum Jubiläum

Bürgermeister Reinhold Schäfer würdigte das Engagement und den Mut von Pfarrer Karl Brechenmacher, der 1987 die Stelle eines hauptamtlichen Kirchenmusikers in Heilig Geist eingerichtet und damit die Wiedergründung des Kirchenchors ermöglicht hatte.

Dekan Anton Bock begrüßte Pfarrer Brechenmacher als Ehrengast des Festaktes und ehrte langjährige Chormitglieder: Isabella Müller-Sauter, die im Chor seit zehn Jahren singt und zugleich dem Vorstand angehört, ferner Karl Maier, Gerhard Mayer, Helmut Schmid, Heide Schmid, Hilde Mayer, Kunigunde Bock, Helga Fritsch, Dorothea Cybulski, Ursula Lohner, Hedwig Dannecker und Jan Brinkmann, die dem Chor seit jeweils 30 Jahren die Treue halten und auch heute noch zum Teil aktiv dabei sind.

Vorstandsmitglied Gerhard Mayer blickte auf die bewegte Vergangenheit der Heilig-Geist-Kirchenchöre zurück. Er erinnerte an den ersten Chor, der in der 1898 erbauten Heilig-Geist-Kirche 65 Jahre lang aktiv war, an die mehr als 20 Jahre währende chorlose Zeit ab 1965, als ein geeigneter Chorleiter fehlte, und an die Wiedergründung 1987. Mayer würdigte das Wirken von Stefanie Köpfler-Bertels, die frischen Wind in die Balinger Kirchenmusik gebracht und die Sänger inspiriert habe. Sie gewann und förderte den Nachwuchs, gründete den Gospelchor und das dekanatsweit bekannte Consortium Vocale. Während ihrer Mutterschaftszeit setzten Carlos Reigadas und Claire Charpentier-Brass besondere musikalische Akzente. Mayers Dank galt Chorleiterin Ulrike Ehni, die in ökumenischem Geist die Krankheitsvertretung für Stefanie Köpfler-Bertels übernommen habe.