Balingen Vieles trägt hier seine Handschrift

1937 in Agogo/Ghana als Kind eines Missionsarztes geboren, kam Volkhardt Schmidt-Dannert im Alter von zwei Jahren mit seinen Eltern nach Deutschland. Die fünfköpfige Familie lebte in Unterreichenbach im Nagoldtal. Nach dem Abitur studierte Volkhardt Schmidt-Dannert Architektur mit Schwerpunkt Städtebau und Regionalplanung. 1968 begann er als Kreisplaner in Hechingen. 32 Jahre lang drückte er dem Landkreis seinen persönlichen Stempel auf. So organisierte er die Abfallwirtschaft neu, übernahm die Raumplanung im Landratsamt, war federführend bei der Standortsuche für den Jugendzeltplatz in Margrethausen und half mit seinem technischen Know-how als "Hobby-Hacker" bei der Einführung der PCs im Landratsamt mit.

Auch nachdem er im Jahr 2000 in den Ruhestand ging, kümmerte er sich um sein "jüngstes Kind", das Radwege-Konzept im Zollernalbkreis. Er hat auch nach seiner Pensionierung die Radwege lange Zeit weiter gepflegt und Schilder, die beschädigt waren, ausgetauscht.

In der Evangelischen Bezirkskantorei war Volkhardt Schmidt-Dannert bis vor zwei Jahren aktiver Sänger und hat auch später noch Veranstaltungen der Kantorei besucht und fotografiert. Beim Jahresfest der Kantorei im Juni hatte er zusammen mit seiner Frau Ursel einen Rückblick in Bild un Ton auf das Leben und Wirken des Kantors Gerhard Rehm gehalten. Innerhalb des Jahresfests wurde er von Bezirkskantor Wolfgang Ehni und Dekan Beatus Widmann verabschiedet.