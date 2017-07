Balingen Viele Instrumente zum Anfassen

Seit Beginn dieses Schuljahres haben die Kinder der dritten Klasse im Schulzentrum Buhren die Möglichkeit, als Alternative zum regulären staatlichen Unterricht die Musikstunde direkt an einem Blasinstrument zu erleben. Dabei erlernen sie die ersten Töne, unter anderem an Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete oder Posaune. Der Unterricht findet an zwei Wochentagen mit jeweils einer Schulstunde statt. Dabei wird einmal wöchentlich das Zusammenspiel im Orchester geübt.

Die jungen Musiker haben Spaß daran, ihre Gehörbildung und ihre Feinmotorik zu trainieren und neue Rhythmen und Taktarten kennenzulernen. In der zweiten wöchentlichen Musikstunde werden in kleinen Einheiten die einzelnen Register geschult.

Die aktuelle Bläserklasse bewies bereits bei zwei Auftritten ihr Können: Sowohl beim Klassenpflegschaftsabend des Schulverbunds als auch beim Serenadenkonzert des Musikvereins Frommern konnte die Bläserklasse unter anderem mit dem Stück "We Will Rock You" überzeugen. Der nächste Auftritt steht bereits bevor.