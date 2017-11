Balingen "Viel Tierschutz geht am Verein vorbei"

Zollernalbkreis. In der Tat: Die durchschnittliche Verweildauer von Fundtieren im Tierheim sei kürzer geworden. Warum das so ist, kann der Burladinger Tierarzt nicht erklären. Was er weiß: "Die Menschen sind darüber nie richtig aufgeklärt worden, wie man sich mit einem Fundtier richtig verhält." Sprich, was ein Fundtier und was ein Wildtier oder ein verletztes und krankes Tier ist. Und kaum einer wisse, dass es in Tailfingen ein Tierheim gebe. Gerade mal 36 Prozent der Albstädter wüssten das, und in den anderen Kreisgemeinden sei die Zahl der Leute, die die Einrichtung kennen, "eher einstellig". So werde "viel Tierschutz am Verein vorbei gemacht".

Warum im Tailfinger Tierheim in letzter Zeit nicht alles reibungslos gelaufen sei? Ganz einfach: Das Tierheim habe binnen kurzer Zeit drei erfahrene Mitarbeiter verloren, so habe es telefonisch auch mal eine falsche Auskunft oder ein Missverständnis gegeben.

Fundtiere aufnehmen und für diese abrechnen. Wie das? Sie müssten, wie Dezernentin Gabriele Wagner erklärte, eine "tierheimähnliche Einrichtung" aufweisen und gewisse Formalien erfüllen. Zum Beispiel die Fundtiere beim Fundbüro der betreffenden Gemeinde melden.