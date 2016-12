Balingen Verwaltungsgericht gibt Rinderflüsterer Recht

Seit 2012 seien den beiden Ostdorfer Uria-Betrieben bereits mehr als 160 000 Euro an Fördermitteln nicht ausgezahlt worden. "Nach dem Urteil ist dies willkürlich und rechtswidrig", sagt der streitbare Ostdorfer Landwirt: "Wir sind gespannt, wie die Verantwortlichen im Ministerium Ländlicher Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart sowie im Regierungspräsidium Tübingen die Urteile annehmen und umsetzen."

Es ist nicht der erste Streit, in dem Maier nach Jahren Recht bekommen hat: Um die mobile Schlachtbox einsetzen und seine Tiere in ihrer vertrauten Umgebung töten zu dürfen, hat er 13 Jahre gekämpft und wäre fast pleite gegangen. Sein Leitsatz: Auch eine Kuh hat das Recht, in Würde zu leben und zu sterben. Und: Tiertransporte zum Schlachthaus wird es für seine Rinder nicht mehr geben.