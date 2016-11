Balingen Versorgungszentrum droht Aus

Die Rottweiler Vinzenz-von-Paul-Hospital GmbH, die die Einrichtung seit 2008 betreibt, will ihr Engagement in Balingen zukünftig auf die psychiatrische Tagesklinik in der Albrechtstraße sowie die psychiatrische Institutsambulanz in der Schwanenstraße konzentrieren. Diese Entscheidung begründet Hans-Martin Kipp von der Vinzenz-von-Paul-Hospital GmbH mit den betrieblichen Zahlen: "Die Einrichtung ist nicht wirtschaftlich."

Im Medizinischen Versorgungszentrum werden zwischen 600 und 700 Patienten von zwei medizinischen Fachangestellten, einer Neurologin und von Psychiater und Leiter Hubertus Hecker betreut.

Er will sich mit der Schließung nicht abfinden und will die Einrichtung in Eigenregie weiterführen. Mit Unterstützung der Vinzenz-von-Paul-Hospital GmbH hat er bei der Kassenärztlichen Vereinigung eine Zulassung beantragt. Eine Entscheidung soll nach seinen Angaben noch im Dezember fallen.